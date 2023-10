Tödliche Stiche in Herz und Schläfe: Haftstrafe für Solinger

Mehr zum Thema

Zweite Anklage nach Säureangriff auf Spitzenmanager erhoben Fünfeinhalb Jahre nach dem Säureangriff auf den Energie-Manager Bernhard Günther in Haan bei Düsseldorf hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen zweiten mutmaßlichen Täter erhoben. Das teilte ein Sprecher des Landgerichts Wuppertal am Dienstag auf Anfrage mit. Dem 36-jährigen Angeklagten wird schwere gefährliche Körperletzung vorgeworfen. Der Prozess werde wahrscheinlich im kommenden Monat am Landgericht beginnen.

Senioren um Luxusuhren bestohlen: Gauner-Trio verurteilt Ein Gauner-Trio, das mehrfach älteren Herren teilweise gewaltsam Luxusuhren gestohlen hatte, ist zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Düsseldorfer Landgericht verhängte die Strafen am Dienstag wegen schweren Bandendiebstahls, schweren Raubes und Körperverletzung. Vor sechs Monaten war die Bande in Essen auf frischer Tat ertappt worden.