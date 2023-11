Tödliche Schlauchbootfahrt: Anklage gegen Verleiher erhoben

Mehr zum Thema

Statistik: Mehr Betreuungsplätze für Kinder in Sachsen Die Zahl der Betreuungsplätze für Kinder in Krippen, Kindergärten und Horten ist weiter gestiegen. Zuletzt gab es in Sachsen fast 375.000 genehmigte Plätze (Stichtag 1. März) - rund 5000 mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag informierte. Damit hat sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt. Zehn Jahre zuvor waren es gerade einmal um die 300.000 Plätze. Bis auf den Landkreis Görlitz habe es im vergangenen Jahr in allen Regionen Zuwächse gegeben, hieß es. Das stärkste Plus wurde demnach aus Leipzig mit gut 1800 weiteren Plätzen gemeldet.

Verbio sieht Trendwende bei Biodiesel: Ergebnis schwächer Der Biokraftstoff-Hersteller Verbio sieht nach einem schwierigen Sommer eine Trendwende im Gange. Die Preise für Biodiesel seien gestiegen und die Rohstoffkosten gesunken, teilte das Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Vorlage seiner Quartalszahlen in Leipzig mit. Zudem steigerte Verbio im ersten Quartal seine Produktion von Bioethanol, hier sanken jedoch die Absatzpreise. An das starke Ergebnis aus dem Vorjahreszeitraum konnte der Konzern insgesamt nicht anknüpfen.