Tödliche Raserei auf Möbelhaus-Parkplatz: Geständnis

Zwei Männer in München attackiert: Festnahme Im Fall der zwei Männer, die vor einem Wohnhaus in München von mehreren Menschen attackiert und verletzt worden sind, hat die Polizei nun einen 17-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler durchsuchten am Dienstag elf Wohnungen und vernahmen 13 Menschen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am selben Tag nahmen sie den Tatverdächtigen fest. Die Staatsanwaltschaft München I beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen ihn.