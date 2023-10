Tödliche Gefahr für Vögel: LBV will Glasfassaden erfassen

Mehr zum Thema

Bei Razzia in Bayern Festgenommener war polizeibekannt Der bei der Reichsbürger-Razzia am Dienstag in Oberbayern festgenommene Verdächtige war der Polizei nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schon länger bekannt. Demnach war der 41 Jahre alte Deutsche unter anderem wegen Volksverhetzung auffällig geworden. Er wurde den Informationen zufolge am Morgen gegen 8.00 Uhr in Wolfratshausen festgenommen, als er das Gebäude verlassen wollte, in dem er wohnte. Rund 20 Beamte seien im Einsatz gewesen, darunter Spezialkräfte des Unterstützungskommandos der bayerischen Polizei.