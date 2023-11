Tödlich verletzte Frau: Hintergründe noch unklar

Mehr zum Thema

Continental kann mit Sorgenkind Autozulieferung punkten Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat im dritten Quartal in der Problemsparte Autozulieferung überraschend profitabel gearbeitet. Allerdings bremsen Wechselkurseffekte den Dax-Konzern, weswegen er seinen Umsatzausblick senkte. So erwartet das Management nun einen Jahreserlös von 41 bis 43 Milliarden Euro, wie die Hannoveraner am Mittwoch mitteilten. Bisher stand ein Umsatz von 41,5 bis 44,5 Milliarden im Plan. In der lukrativen Reifensparte wird Vorstandschef Nikolai Setzer etwas optimistischer bei der Marge, während die Bandbreite für den Konzern beibehalten wird. Analysten hatten bereits Werte im Rahmen der neuen Prognosespannen für Konzernumsatz und Reifenmarge auf dem Zettel.

Mehr Wohnungslose angesichts steigender Mieten Wohnraum ist besonders in Städten knapp, manche Menschen können sich die Miete nicht mehr leisten und landen auf der Straße. Angesichts steigender Preise nimmt an einigen Orten auch die Zahl der Obdachlosen zu.