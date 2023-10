Todesursache steht fest: Daran ist Suzanne Somers gestorben

Die offizielle Todesursache von Suzanne Somers (1946-2023) steht einem US-Medienbericht zufolge fest. Die Schauspielerin starb an Brustkrebs, der Metastasen im Gehirn gebildet hatte, heißt es bei "The Blast" unter Berufung auf die Sterbeurkunde. Darin soll vermerkt worden sein, dass eine Biopsie durchgeführt wurde, um die Todesursache zu bestätigen. Eine Autopsie fand jedoch laut "The Blast" nicht statt.