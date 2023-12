Wie genau es zu dem Autobahnunfall kommen konnte, ist noch nicht klar und auch nicht, welche Rolle die beiden Fußballer dabei gespielt haben könnten. Fest steht bisher nur, dass drei Autos an dem Zusammenprall beteiligt waren. Die beiden Todesopfer saßen in einem ausgebrannten Polo. Hat es ein illegales Autorennen auf der A555 gegeben? Zu diesem Verdacht kann sich die Polizei bisher nicht äußern. Die Ermittlungen laufen noch, hieß es auf RTL-Anfrage.

Die Polizei geht offenbar davon aus, dass sich ein Mercedes und ein Audi auf der Fahrt in Richtung Bonn kollidiert sein könnten. „Fest steht, dass ein Mercedes (Fahrer: 20, Beifahrer: 21) und ein Audi (Fahrer: 20, Beifahrer: 20), seitliche Unfallschäden aufweisen, die darauf hindeuten, dass die Autos sich auf der Fahrt in Richtung Bonn berührt haben“, hieß es in einer Mitteilung. Der Audi soll danach noch in das Heck des Polos gekracht sein. Der Kleinwagen fing Feuer und die beiden Insassen starben in den Flammen.