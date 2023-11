Besonders tragisch: Elaine da Silva war in der 23. Woche schwanger. Am Montagmorgen wurde die beliebte Nachrichtensprecherin wegen Atemproblemen in ein Krankenhaus in São Paulo in Brasilien eingeliefert, wie ihr Arbeitgeber, der katholische Fernsehsender Cançao Nova, mitteilte.

Die Ärzte diagnostizierten eine Lungenentzündung, doch es war offenbar zu spät. Am Dienstag starb da Silva im Alter von nur 38 Jahren. Auch ihr ungeborenes Kind überlebte nicht.

Bei Instagram teilen ihre langjährigen Kollegen nun ihr Beileid und ihre Trauer: „Sie war eine der besten Freundinnen, die der Journalismus mir geschenkt hat", schrieb Víctor Freitas, Reporter des Fernsehsenders Rede Século 21, in einem Instagram-Post. „Sie hat meine Arbeit seit unserem ersten Kontakt gefördert. Immer freundlich und fröhlich. Möge Gott dich mit offenen Armen empfangen und deine Familie trösten.“ (akr)