Doch Ende Oktober überschlagen sich dann die Ereignisse. Nathalie erzählt: „Am Sonntagmorgen (29. Oktober) hat sie sich den Krankenwagen gerufen, weil sie Nierenschmerzen und Fieber hatte.“ Dieser habe Nicole dann in die Klinik in Mannheim gebracht. Die Diagnose: Blasenentzündung mit Steinen in der Harnröhre und ein schwerer septischer Schock. Es kommt zur Blutvergiftung. „Bei Nicole haben dann noch die Organe versagt, bis auf Herz und Lunge.“ Noch am Sonntag entscheiden sich die Ärzte, die Zwillingsmutter ins künstliche Koma zu versetzen, so die 36-Jährige.

Doch entgegen der ärztlichen Annahme, dieser Schritt könne Nicoles Körper dabei helfen, sich zu regenerieren, versagen einen Tag später dann auch Herz und Lunge. Man habe Nicole an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Doch: „Die Werte wurden immer schlechter.“ Bei einer Untersuchung dann der Schock: Auch im Bauchraum sei es zu Komplikationen gekommen. „In der Nacht auf Dienstag haben sie den Bauchraum aufgemacht und gesehen, dass der Darm zu 75 Prozent abgestorben ist. Multiples Organversagen.“ Unverzüglich fährt Nathalie mit den Kindern der 52-Jährigen ins Krankenhaus. „Die Ärzte sagten, sie würde die Nacht nicht überleben.“ Innerhalb von drei Tagen erliegt Nicole dann am Dienstag ihrem Leiden. Und die Zwillinge? Sie sind nun Vollwaisen.