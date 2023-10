Tod eines Sechsjährigen: U-Haft für Vater verlängert

Nach dem Ertrinkungstod eines Sechsjährigen in Tirol ist die Untersuchungshaft des Vaters wegen Mordverdachts erneut verlängert worden. Das teilte das Innsbrucker Landgericht am Montag mit. Die nächste Haftprüfung finde in zwei Monaten statt, hieß es.

Die Untersuchungshaft könne so lange verlängert werden, wie der dringende Tatverdacht und der Haftgrund - in diesem Fall eine Tatbegehungsgefahr - bestünden. Außerdem müsse die Dauer der U-Haft in einem angemessenen Verhältnis zur erwartenden Strafe und zur Bedeutung der Tat stehen, sagte eine Sprecherin des Gerichts. Der Verdächtige ist seit Anfang März in Haft.

Der Sechsjährige war im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden. Nach Aussage des Vaters war er beim Spaziergang mit dem Sohn niedergeschlagen und bewusstlos worden. Der gesundheitlich beeinträchtigte Junge sei dann aus dem Kinderwagen gestiegen und in den Fluss gefallen. Im Februar 2023 wurde der Vater dann aufgrund neuer Erkenntnisse der Ermittler wegen Mordverdachts verhaftet. Der Verdächtige bestreitet die Vorwürfe.