Tod eines Kleinkindes: BGH hebt Landgerichtsurteil auf

Schmidt: Gegen Augsburg „alles andere als der Favorit“ Die Favoritenrolle nimmt Trainer Frank Schmidt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim vor dem Spiel gegen den kriselnden FC Augsburg nicht an. Wir sind natürlich immer grenzenlose Optimisten, aber auch Realisten und wir gehen als alles andere als Favoriten in dieses Spiel, sagte der Coach zwei Tage vor der Heimpartie am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Zumal der Trainerwechsel beim FCA Schmidts Planungen beeinflusst. Was die Analyse vom Gegner angeht, ist das schwierig, sagte er. In Augsburg übernahm in der Länderspiel-Pause Jess Thorup für den freigestellten Enrico Maaßen.