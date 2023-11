Titz fordert gegen Hansa „bessere Chancenverwertung“

Mehr zum Thema

SKW Stickstoffwerke: Kritik an Regierungs-Strompreisplänen Nach dem Mittelstand in Sachsen-Anhalt kommt Kritik an den Strompreisplänen der Bundesregierung auch aus der energieintensiven Industrie. Das am Donnerstag angekündigte Entlastungspaket der Bundesregierung habe keine signifikante Entlastungswirkung, teilten die SKW Stickstoffwerke Piesteritz mit.

Warnstreik bei Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihre Warnstreiks in der Ernährungsindustrie in Sachsen-Anhalt fortgesetzt. Am Freitag waren nach Gewerkschaftsangaben die Beschäftigten der Sektkellerei Rotkäppchen-Mumm in Freyburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In dieser Woche beteiligten sich mehrere Hundert Beschäftigte auch anderer Betriebe an den Aktionen.