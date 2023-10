Suleman Dawood war Student an der Strathclyde University im schottischen Glasgow. Die Familie lebte britischen Berichten zufolge in Südwestlondon. Vor der Tauchfahrt sollen sich die Dawoods mehrere Wochen in Kanada aufgehalten haben. Sulemans Mutter Christine stammt den Berichten zufolge aus Deutschland.

