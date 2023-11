Kleiner Körper, großes Ego! Der Chihuahua ist mit einer maximalen Größe von 23 cm die kleinste Hunderasse der Welt. Er steht gerne im Mittelpunkt und fordert die Aufmerksamkeit seines Herrchens oft mit viel Bellen ein. Chihuahuas sind sehr verspielt und lieben den engen Kontakt zu Menschen. Ihrer Bezugsperson weichen sie deshalb auch nur ungern von der Seite, was sie sehr eifersüchtig handeln lässt. In einem Haushalt mit kleinen Kindern sind Chihuahuas daher nicht so gut aufgehoben, sie fordern alle Aufmerksamkeit für sich.