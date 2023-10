„Tintenwelt“-Film beeinflusste Cornelia Funke kaum

Mehr zum Thema

Beratung über Angriffe auf Israel und Krankenhausfinanzen Mit den Terrorangriffen der islamistischen Hamas auf Israel setzt sich am Mittwoch der Landtag in Kiel auseinander. Eine Aktuelle Stunde zu dem Thema steht unter der Überschrift Solidarität mit Israel - Dem Terror der Hamas entschieden Einhalt gebieten. Es soll auch einen gemeinsamen Dringlichkeitsantrag aller Fraktionen geben. Anschließend befasst sich das Parlament mit der Finanzierung der Krankenhäuser. Hintergrund sind Befürchtungen, dass noch mehr Kliniken wegen unzureichender Finanzmittel schließen müssen.