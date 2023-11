„Time Out“: Neukölln eins der coolsten Viertel weltweit

Mehr zum Thema

Sozialsenatorin: Transfeindliche Gewalt nicht akzeptieren Berlins Sozialsenatorin Cansel Kızıltepe hat dazu aufgefordert, Transfeindlichkeit nicht hinzunehmen. Transfeindliche Gewalt beginnt nicht erst mit Körperverletzungen, teilte die SPD-Politikerin am Freitag mit Blick auf den Internationalen Gedenktag für die Opfer von Transfeindlichkeit am Montag mit. Bei Verächtlichmachung in Alltagsgesprächen oder Hetze in sozialen Medien kann jede und jeder von uns sich entscheiden - für Solidarität statt Wegschauen, sagte die Senatorin, die im schwarz-roten Senat auch für die Bereiche Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung verantwortlich ist. Der Transgender Day of Remembrance ist eine Mahnung, transfeindlicher Gewalt entschieden entgegenzutreten.