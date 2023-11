Tim Wilde spielt gerne den Bösen: „Sau rauslassen“

Mehr zum Thema

Stuttgarts Wehrle hofft auf Guirassy-Verbleib Alexander Wehrle glaubt daran, Top-Stürmer Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart halten zu können. Serhou hat sich im vergangenen Sommer auch in vollem Bewusstsein für den VfB entschieden. Wir sind da in einem sehr engen Austausch. Er fühlt sich im Verein und mit seiner Familie in Stuttgart extrem wohl. Er hat hier eine herausragende Stellung. Natürlich haben wir eine Chance, sagte der Vorstandsvorsitzende des Fußball-Bundesligisten in einem Interview des Kölner Stadt-Anzeiger (Samstagsausgabe). Dank einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag soll der 27-Jährige den VfB im Winter Medienberichten zufolge für 17,5 Millionen Euro vorzeitig verlassen können.