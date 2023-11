Tiertraining in Zoos: Experten tauschen Erfahrungen aus

Die Jahrestagung des Landeszooverbands dreht sich in diesem Jahr um artgerechtes und stressfreies Tiertraining. Zudem suchen die Zoochefs zeitgemäße Lernangebote für Schüler. Verbandschef Tim Schikora hofft auf eine Landesförderung.

Wie kann ein Pfleger Pinguine ins Innengehege rufen und wie lässt sich ein Löwe ohne Vollnarkose untersuchen? Artgerechtes Tiertraining spielt in den Zoos, Tiergärten und Aquarien in Mecklenburg-Vorpommern jeden Tag eine Rolle. Bei der Jahrestagung des Landeszooverbands wollen die Experten am Freitag ihre Erfahrungen austauschen. Tiertraining hilft Pflegern und Tierärzten bei ihrer Arbeit. Es hilft aber auch den Tieren, die dann weniger Stress haben, sagte Tim Schikora, Direktor des Zoos Schwerin und Vorsitzender des Landesverbands. Es gehe also nicht darum, Kunststücke abzurufen.

Neben dem fachlichen Schwerpunkt sollen bei der Tagung auch gemeinsame Projekte mit dem Land vorangebracht werden, wie Schikora sagte. Die Zoos wollten etwa die Bildungsangebote für Schüler auffrischen. Die Jugendlichen sind sehr interessiert an den großen Themen, am Klimawandel zum Beispiel, berichtet der Verbandschef. Das teils altbackene Material bilde das aber nicht immer ab. Darüber hinaus wolle der Verband den Landeszootag, an dem Kinder und Jugendliche freien Eintritt haben, zu einem pädagogischen Angebot ausbauen. Da würden wir uns natürlich freuen, wenn das Land zusätzliche Mittel bereitstellt, sagte Schikora.

Als aktuelle Themen beschäftigen die Zoos außerdem die eigenen Qualitäts-Leitlinien sowie der Bereich Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr waren Fragen des Klimawandels und die Energieversorgung Schwerpunktthemen der Tagung gewesen. Seitdem hat sich jeder Betrieb weiterentwickelt, sagte Schikora. So sei in Schwerin beispielsweise eine große Photovoltaik-Anlage installiert worden. Für die Zoopädagogen sei zudem interessant, wie sie das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Arbeit vermitteln könnten.

Im 2007 gegründeten Landeszooverband sind nach eigenen Angaben 19 Einrichtungen zusammengeschlossen. Die Zoos im Land nehmen an Zuchtprogrammen für 103 verschiedene Tierarten teil.