Tierschutz: Behörden müssen gegen Taubentötung vorgehen

Verdacht auf Körperverletzung: Ermittlungen gegen Polizisten Die Berliner Polizei ermittelt in einem weiteren Fall in den eigenen Reihen. Zu einem Videoausschnitt, der in sozialen Medien kursiere, habe das Landeskriminalamt Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt eingeleitet, teilte die Polizei am Mittwoch auf X (ehemals Twitter) mit. Das Video entstand offenbar bei einem Einsatz an der Straße des 17. Juni. In der veröffentlichten Sequenz ist zu sehen, wie ein Polizist eine Frau schubst und sie daraufhin zu Boden fällt. Wie der RBB am Mittwoch berichtete, ereignete sich der Vorfall offenbar am Dienstag am Rande einer Protestaktion der Gruppe Letzte Generation.