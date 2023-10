Tierschützer fordern Kastrationspflicht für Katzen

Mehr zum Thema

Kemmerich will für FDP Thüringer Spitzenkandidat werden Thüringens früherer Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich will erneut als Spitzenkandidat der FDP zur Landtagswahl 2024 antreten. Ein Landesparteitag soll darüber heutigen am Samstag in Friedrichroda (Landkreis Gotha) abstimmen. Einen Listen-Parteitag der Thüringer FDP soll es aber erst kommendes Jahr geben, wie ein Sprecher sagte.

Einleitung von Salzwasser: BUND und K+S schließen Vergleich Wegen der Einleitung von Salzwasser in Werra und Weser schwelt ein Rechtsstreit zwischen dem Unternehmen K+S und dem BUND in Hessen. Jetzt haben der Konzern und der Naturschutzverband einen Vergleich geschlossen, der zu Verbesserungen in den Gewässern führen soll.