Tierheime in Sachsen erhalten mehr Förderung

Mehr zum Thema

Mutmaßliches IS-Mitglied in Sachsen festgenommen Die Bundesanwaltschaft hat ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Wie die Karlsruher Behörde mitteilte, kam der Iraker am Dienstag wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland in Untersuchungshaft. Beamte des Bundeskriminalamts hatten ihn am Montag in Freiberg in Sachsen festgenommen.