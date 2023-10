Tiefs jagen über NRW: Sturm ebbt Montag ab

Mehr zum Thema

Wachsende Zweifel: Köln wird zum Dauergast in Abstiegszone Nach dem 0:6 in Leipzig ist Kölns Trainer Baumgart „schwer enttäuscht“.„Wir dürfen so nicht auftreten und nicht den Kopf hängen lassen“, klagt der Coach - und übt auch Selbstkritik.

Frau wird von Lkw erfasst und stirbt Beim Überqueren einer Straße ist eine Frau in Düsseldorf von einem Lastwagen erfasst worden und ums Leben gekommen. Die 65-Jährige wurde nach Polizeiangaben so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starb. Der 38 Jahre alte Lastwagenfahrer erlitt einen Schock. Sein Fahrzeug hatte die Fußgängerin beim Rechtsabbiegen erfasst.