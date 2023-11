Tiefensee: Strompreissenkung auf mehr Bereiche ausweiten

Mehr zum Thema

NS-Raubkunst: 1,9 Millionen Euro für Forschungsprojekte Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste mit Sitz in Magdeburg fördert 18 Forschungsprojekte, die sich unter anderem mit dem Verbleib von Kulturgütern beschäftigt, die von den Nationalsozialisten geraubt worden sind. Dafür würden rund 1,9 Millionen Euro ausgegeben, teilte das Zentrum am Freitag mit. Unter anderem werde damit ein Projekt des Stadtmuseums in Düsseldorf unterstützt, das Informationen über jüdische Kunstsammler zusammentragen will. In Thüringen begeben sich den Angaben zufolge 17 Museen in einem Projekt des Museumsverbandes auf die Suche nach NS-Raubgut. Darunter seien so unterschiedliche Museen wie das Deutsche Bienenmuseum in Weimar, das Spielkartenmuseum in Altenburg oder das Literaturmuseum Theodor Storm.

Warnstreik im Einzelhandel: 200 Menschen bei Kundgebung Im Tarifkonflikt des Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi erneut Beschäftigte in Thüringen zum Warnstreik aufgerufen. Etwa 200 Menschen versammelten sich am Freitag zu einer Kundgebung auf dem Erfurter Anger, wie die Polizei mitteilte. In der Woche zuvor war die sechste Tarifrunde für die rund 270.000 Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in Leipzig ergebnislos zu Ende gegangen. Die Gewerkschaft spricht von inzwischen über 60 Streiktagen in Thüringen.

