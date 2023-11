Ticketpreise in CL: Deutschland verhältnismäßig günstig

Mehr zum Thema

Mann nach mutmaßlichem Angriff zusammengebrochen Ein 46-jähriger Mann soll in Radevormwald im Bergischen Land durch einen Angriff schwer verletzt worden sein. Der Mann habe am späten Montagabend noch selbst den Notruf wählen können, sei dann aber zusammengebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut den Ermittlern soll er ersten Erkenntnissen zufolge mit einem spitzen Gegenstand verletzt worden sein. Hintergründe seien aber derzeit noch unklar, hieß es. Es ermittelt eine Mordkommission.

Richter-Ernennung: SPD bringt U-Ausschuss ins Spiel Ging bei der Besetzung des Präsidentenpostens am Oberverwaltungsgericht in Münster alles mit rechten Dingen zu? Darüber wurde in einer weiteren Sondersitzung des Rechtsausschusses im Landtag erbittert gestritten.