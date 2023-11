Thyssenkrupp Steel: Grundstein für 800-Millionen-Investition

Mehr zum Thema

Gewerkschaften rufen zu Warnstreiks an Hochschulen auf Der Tarifstreit für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst geht in eine neue Woche: Zum Auftakt rufen die Gewerkschaften Beschäftigte an den Hochschulen zum Arbeitskampf auf. In mehreren Städten soll es große Kundgebungen geben.