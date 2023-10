THW Kiel feiert Sieg gegen Lemgo

Mehr zum Thema

Fliegerbombe in Kiel entschärft In Kiel ist am Sonntag eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Dafür hatten im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf etwa 8500 Menschen gegen Mittag ihre Wohnungen verlassen müssen. Nach erfolgreichem Einsatz des Kampfmittelräumdienstes hätten sie gegen 16.00 Uhr wieder zurückkehren können, sagte ein Polizeisprecher in Kiel.