Thüringer SPD-Chef lehnt Kemmerichs Koalitionsidee ab

Mohring zu Vorwürfen: CDU verlängert Frist für Antworten Die Thüringer CDU hat ihren früheren Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring erneut aufgefordert, Fragen zu Untreue-Vorwürfen zu beantworten. Mohring habe die an ihn gestellten Fragen noch nicht beantwortet und der Landesverband kenne bisher nur seine öffentliche Erklärung zu den Vorwürfen, teilte der Thüringer CDU-Generalsekretär Christian Herrgott am Sonntag mit. Zuvor hatte der MDR darüber berichtet. Demnach habe man Mohring erneut gebeten, bis zum Montagabend den Fragekatalog zu beantworten, so Herrgott.

Unterkünfte für minderjährige Flüchtlinge gesucht In den Thüringer Kommunen wird es immer schwerer, ausreichend geeignete Plätze für unbegleitete junge Flüchtlinge zu finden. Das Bildungsministerium zeigt nun Notlösungen auf und will bei der Suche nach Unterkünften helfen.