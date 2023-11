Thüringer Narren läuten die fünfte Jahreszeit ein

Am 11.11. um 11.11 Uhr schlug wieder die Stunde der Narren. In Thüringen hat der Karneval eine lange Tradition - und feiert dieses Jahr ein besonderes Jubiläum.

Pünktlich um 11.11 Uhr haben am Samstag vielerorts in Thüringen wieder die Narren das Zepter übernommen. In Eisenach stürmten etwa 50 Karnevalisten das Rathaus, in Jena nahmen die Karnevalisten Oberbürgermeister Thomas Nitzsche die Rathausschlüssel ab. In Erfurt lud die Gemeinschaft Erfurter Carneval zum Narrenwecken vor dem Rathaus.

In der Hochburg Wasungen kamen rund 150 Karnevalisten zur traditionellen Saisoneröffnung an der Narrenburg zusammen, wie der Präsident des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine (LTK), Christoph Matthes, sagte. Einen klassischen Rathaussturm oder eine Schlüsselübergabe gibt es dort nicht.

Von den landesweit 336 Karnevalsvereinen läuteten nach LTK-Angaben geschätzt drei Viertel in irgendeiner Weise die Saison ein.