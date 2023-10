Thüringer Linke: Wagenknecht-Leute sollen Mandat zurückgeben

Mehr zum Thema

Auto stößt mit Laterne und Bäumen zusammen - Fahrer stirbt Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Nobitz im Altenburger Land gestorben. Der 47-Jährige war im Ortsteil Klausa aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit einer Straßenlaterne sowie zwei Bäumen zusammengestoßen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen sei der Mann am Sonntagabend noch an der Unfallstelle gestorben.

Polizei durchsucht weiter Schule nach Bombendrohung Nach einer Bombendrohung an einer Erfurter Schule haben Polizisten auch am Montagmittag noch das Gebäude und das Gelände überprüft. Mehrere Spürhunde seien bei dem Einsatz beteiligt, sagte eine Polizeisprecherin. Eine E-Mail mit der Drohung war am Morgen bei der Kooperativen Gesamtschule Am Schwemmbach eingegangen. Daraufhin sei diese evakuiert worden. Der Unterricht hatte noch nicht begonnen, so die Sprecherin. Allerdings seien vereinzelt Kinder bereits in der Hortbetreuung gewesen. Diese seien in Sicherheit gebracht worden.