Thüringer Linke: Mehr Parteieintritte als -austritte

Mehr zum Thema

Platz unter Wasser: Saarbrücken gegen Dresden abgebrochen Die Partie in der 3. Fußball-Liga zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden musste am Sonntag wegen zu schlechter Platzbedingungen in der Halbzeitpause abgebrochen werden. Am Ende sah es nicht wirklich nach Fußball aus. Es waren zwar elf Spieler mit einem Ball, aber am Ende war es eher ein Lotteriespiel, sagte FCS-Coach Rüdiger Ziehl im Interview bei Magenta Sport.