Thüringer HC gewinnt Spitzenspiel in Dortmund

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben in der Bundesliga den vierten Auswärtssieg nacheinander gefeiert. Das Team von Trainer Herbert Müller setzte sich am Mittwochabend im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund überraschend deutlich mit 33:26 (17:12) durch. Beste Werferin war Nationalspielerin Annika Lott mit neun Treffern. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zog der THC mit jetzt 10:4 Zählern in der Tabelle am punktgleichen BVB vorbei und ist nun Dritter.

Die Thüringerinnen fanden deutlich besser ins Spiel. Mit ihrer aggressiven und beweglichen Abwehr lähmten sie den Spielfluss des BVB, zudem glänzte Torhüterin Dinah Eckerle in der Anfangsphase mit zwei gehaltenen Siebenmetern. Im Angriff suchten die Gäste den schnellen Abschluss und konnten sich dabei auf die überragende Lott verlassen, für die beim Stand von 9:5 (13. Minute) bereits fünf Tore und drei Assists zu Buche standen.

Nach einer Auszeit von Trainer Henk Groener entwickelte der BVB mehr Durchschlagskraft im Rückraum und tastete sich bis 10:11 (22.) heran, ehe die Gäste wieder die Kontrolle übernahmen und bis zur Pause auf 17:12 davonzogen.

Im zweiten Durchgang bauten die Thüringerinnen ihren Vorsprung schnell auf 21:14 (35.) aus. Zwar gelang ihnen in den folgenden acht Minuten nur ein weiterer Treffer, doch die Dortmunderinnen konnten daraus nicht nennenswert Kapital schlagen, weil der THC defensiv weiterhin sehr kompakt stand. In der Schlussphase drehten die Gäste offensiv noch einmal auf und siegten auch in der Höhe verdient.