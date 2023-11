Thüringer HC gewinnt Pokal-Krimi gegen Bensheim

Mehr zum Thema

Gottesdienste und Veranstaltungen am Reformationstag Mit Gottesdiensten und zahlreichen weiteren Veranstaltungen haben die evangelischen Christen in Thüringen das Reformationsfest gefeiert. So bot etwa das Augustinerkloster in Erfurt, in dem der spätere Kirchenreformator Martin Luther (1483-1546) einst Mönch war, am Dienstag Sonderführungen an. In Eisenach lud das Lutherhaus, in dem Luther als Schüler zeitweise gewohnt haben soll, zu einem Familienfest. Der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Friedrich Kramer, wurde am Abend zu einem Gottesdienst auf der Eisenacher Wartburg erwartet.