Thüringer Haushalt 2024 kurz vor Weihnachten?

Rund 500 Korrekturwünsche gibt es zum Haushaltsentwurf der Regierung für 2024. Doch ob sie am Freitag wie eigentlich geplant entschieden werden, ist offen. Was kann passieren?

Das Tauziehen um den Thüringer Landesetat 2024 geht in die entscheidende Phase. Vom Ergebnis des Treffens von CDU-Fraktionschef Mario Voigt und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an diesem Freitag hängt nach Meinung von Haushaltspolitikern ab, ob es kurz vor Weihnachten einen Kompromisshaushalt für das Wahljahr 2024 gibt oder dem Landtag in der kommenden Woche ein riskantes Verfahren mit einem möglicherweise nicht verfassungsgemäßen Haushalt bevorsteht. Derzeit hängt alles etwas in der Schwebe, sagte der Haushaltspolitiker der Linken, Ronald Hande, am Donnerstag auf Anfrage.

Hintergrund ist, dass Ramelows rot-rot-grüne Regierungskoalition keine eigene Mehrheit im Landtag hat und auf Kompromisse mit der Opposition - bisher war das die CDU - angewiesen ist. Theoretisch könnten auch CDU, AfD und FDP gemeinsam einen Haushalt beschließen. Es wäre ein Novum, dass die Opposition in einem Bundesland einen Haushalt beschließt - mit unwägbaren Folgen.