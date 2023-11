Thüringer Einzelhändler blicken verhalten auf Black Friday

Mehr zum Thema

Zwei Angebote für neue Flüchtlingsunterkunft Bei der Suche nach einer neuen Flüchtlingsunterkunft des Landes sind zwei Angebote in die engere Auswahl gerückt. Das Markterkundungsverfahren sei abgeschlossen, teilte ein Sprecher des Justizministeriums auf Anfrage mit. Im Ergebnis hätten sich zwei Angebote als geeignet erwiesen. Eine endgültige Entscheidung wird in absehbarer Zeit getroffen werden, so der Sprecher. Details, etwa um welche Objekte es geht oder wo sie sich befinden, wollte der Sprecher nicht nennen.