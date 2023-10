Thüringer Datenschützer warnt vor Hausaufgaben mit KI

Mehr zum Thema

Olmo und Henrichs bei RB Leipzig wieder voll dabei RB Leipzig hat für das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Darmstadt 98 wieder mehr personelle Alternativen. Beim öffentlichen Training am Dienstag waren die zuletzt verletzten Dani Olmo und Benjamin Henrichs wieder dabei. Während Olmo noch etwas dosierter zu Werke ging, absolvierte Henrichs das komplette Training unter Volllast. Es ist sehr schön, dass wir wieder auf sie zugreifen können und die Qualität auf dem Platz zurück ist, sagte Torhüter Janis Blaswich.