Thüringer Bibliothekspreis für Bücherei in Bad Salzungen

Etwa 100 Milchkontor-Beschäftigte im Warnstreik In der Tarifauseinandersetzung der ostdeutschen Milchindustrie sind am Mittwoch nach Gewerkschaftsangaben etwa 100 Beschäftigte des Deutschen Milchkontors Erfurt in den Warnstreik getreten. An dem vierstündigen Ausstand hätten sich Beschäftigte der Früh- und Spätschicht beteiligt, sagte Jens Löbel, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Thüringen. Die Produktion steht still, da geht nichts.