Thüringen will Regelung zum regionalen Teilen von Energie

Salmonellengefahr in Knackwurst von Landfleischerei Möhra Wegen einer möglichen Salmonellengefahr gibt es eine Warnung vor dem Verzehr von Knackwurst Halb & Halb der Landfleischerei Möhra. Die Knackwurst bestehe aus Schweine- und Rindfleisch, heißt es auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de von Donnerstag. Die Wurst, die nur in Thüringen vertrieben werde, sei unverpackt und mit gelbem Clip und grünem Band versehen. Die Landfleischerei gehört demnach zur Agrargenossenschaft Moorgrund in Bad Salzungen.

Mehr als 100 künftige Notfallsanitäter proben den Ernstfall Schwerbewaffnete Polizisten, qualmende Gebäude und Verletzungen, die keine echten waren: Mehr als 100 angehende Notfallsanitäter haben in Wiederau bei Leipzig den Ernstfall geprobt. Die Azubis haben gezeigt, was sie können, sagte Lars Menzel, Leiter der Johanniter-Akademie Mitteldeutschland, nach Ende der ersten Übung am Donnerstagmittag. Er zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden.