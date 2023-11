Thüringen wächst um die Einwohnerzahl einer Kleinstadt

Das Jahrbuch des Landesamtes bietet nach den Worten von Maier eine Reise durch das Meer der Zahlen - darunter zur Preisentwicklung, die viele Menschen beschäftigt. Danach sind die Preise für Lebensmittel und alkoholfreie Getränke seit 2020 in Thüringen um etwa ein Drittel gestiegen. 2023 habe sich die Dynamik das Preisauftriebs abgeschwächt. Das gelte auch für die Preise für Wohnen, Wasser und Energie, die nach den Berechnungen der Statistiker seit 2020 um 13,6 Prozentpunkte anzogen. Inzwischen sei die Situation so, dass vereinbarte Lohnsteigerungen bei den Menschen auch wieder für mehr Geld in den Taschen sorgten, sagte Maier.

Einige Beispiele aus der Welt der Zahlen: Im Schnitt werden pro Tag in Thüringen 23 Hochzeiten gefeiert - 9 Paare lassen sich scheiden. Täglich kommen rund 8600 Gäste in Hotels, Pensionen oder Campingplätzen an, die Thüringer produzieren 2653 Tonnen Haushaltsmüll. Außerdem werden an einem Tag im Durchschnitt 36 Männer von Gerichten verurteilt, aber nur 8 Frauen - und die Industrie erwirtschaftet 115 Millionen Euro Umsatz, ermittelten die Statistiker.