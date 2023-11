Thüringen plant kein Verbot extrem scharfer „Hot Chips“

Mehr zum Thema

Mann im Schlosspark in Greiz schwer verletzt Ein Mann ist in der Nacht zu Dienstag im Greizer Schlossgarten attackiert und schwer verletzt worden. Der 32-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Genaueres zum Tathergang und zum Hintergrund war zunächst nicht bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich beim Eintreffen der Polizei eine größere Personengruppe und der Schwerverletzte im Park. Keiner der Anwesenden wollte sich zum Tatgeschehen äußern, wie es hieß.