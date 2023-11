Thüringen hat vergleichsweise viele junge Ärzte

Unter den niedergelassenen Ärzten in Thüringen finden sich nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im Freistaat vergleichsweise viele junge Mediziner. Etwa elf Prozent von ihnen seien jünger als 45 Jahre, sagte ein Sprecher der Vereinigung am Dienstag in Bad Blankenburg auf einer Jahrestagung des Landesseniorenrats. Das ist ein Hoffnungsschimmer. Im Bundesschnitt liege der Vergleichswert bei etwa neun Prozent.

Der Anteil zeige, dass es in den vergangenen Jahren Erfolge bei der Suche nach Nachwuchsmedizinern gab. Dazu hätten unter anderem die verschiedenen Förderprogramme beigetragen, mit denen junge Ärzte dazu animiert werden sollen, sich mit einer eigenen Praxis im Freistaat niederzulassen. Grundsätzlich sei aber damit zu rechnen, dass die Lage bei den niedergelassenen Ärzten auch in den nächsten Jahren angespannt bleibe, weil viele Mediziner in den nächsten Jahren in den Ruhestand gingen.