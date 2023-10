ThSV Eisenach steht im Achtelfinale des DHB-Pokals

Mehr zum Thema

„Pleite, Pech, Pannen“ Erzgebirge Aue verliert gegen Münster Dem FC Erzgebirge Aue ist das Spielglück verloren gegangen. Das 0:4 (0:2) am Mittwochabend bei Aufsteiger Preußen Münster war die dritte Niederlage in Serie. Anstatt sich in der Tabelle oben festzusetzen, geht es mit den Veilchen stetig bergab.

Zimmerschied: Erstes Tor des Ex-Hallensers entscheidet Halles Trainer Sreto Ristic hatte schon so eine Vorahnung. Ausgerechnet Tom Zimmerschied, der bis jetzt nichts getroffen hat. Das musste ja so passieren, kommentierte der Coach das spielentscheidende 1:2 aus Sicht des Halleschen FC bei Dynamo Dresden in der 3. Fußball-Liga. Ja, ausgerechnet Zimmerschied, der nach seinem Wechsel von der Saale an die Elbe im Sommer mit dem ersten Tor für seinen neuen Arbeitgeber ein durchaus komisches Spiel für Dynamo entschied.