Thrombose! Matt (43) stirbt nach Langstreckenflug – kann es jeden treffen?

Wie konnte es zu diesem dramatischen Vorfall im Flugzeug kommen? Der Arzt und Allgemeinmediziner Dr. Christoph Specht erklärt, wer besonders gefährdet ist und wie wir Thrombosen auf langen Reisen vorbeugen können.

„Generell sterben an einer Lungenembolie wie in diesem Fall in Deutschland jedes Jahr etwa 40.000 Menschen, was eine recht hohe Zahl ist. Tatsächlich passiert das nicht immer auf Langstreckenflügen, doch wer lange sitzt oder steht, hat definitiv ein erhöhtes Thrombose-Risiko“, weiß Dr. Specht. In diesem Fall sei wohl das lange Sitzen nach den vorliegenden Informationen der ausschlaggebende Faktor gewesen.

„Der typische Patient für eine Lungenembolie ist jedoch weiblich, übergewichtig, raucht, nimmt die Anti-Babypille oder ist schwanger und macht dann einen Langstreckenflug. Doch es kann auch andere Patienten treffen, wie wir an diesem Beispiel sehen“, ordnet der Experte ein.

