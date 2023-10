Bei einer Thrombose gerinnt das Blut innerhalb der Gefäße und bildet einen oder mehrere Klumpen. Diese verstopfen das Gefäß, am häufigsten Venen in Beinen und Becken. Werden die Klumpen mit dem Blutstrom in Richtung Lunge geschwemmt, droht im schlimmsten Fall eine Lungenembolie. Geschätzt 40.000 Menschen sterben laut der Deutschen Gesellschaft für Angiologie allein in Deutschland jedes Jahr an den Folgen dieser Erkrankung - das sind mehr als durch Verkehrsunfälle, Aids, Prostata- und Brustkrebs zusammen.

Dass es bei mir nicht so weit kam und ich heute fast unbeschwert leben kann, grenzt an ein Wunder. Denn als die Thrombose endlich im Krankenhaus diagnostiziert wurde, war mein gesamtes linkes Bein voller Blutgerinnsel, die Beckenvene bereits verschlossen - der Weg zur Lunge: gefährlich kurz.

Und das, obwohl viele meiner Beschwerden schon früh auf eine Thrombose hindeuteten: immer stärker werdende Schmerzen, Überwärmung und Schwellung des Beins, Schweregefühl. Welche Symptome noch Anzeichen für Blutgerinnsel sein können und welche Menschen besonders gefährdet dafür sind, lesen Sie hier.