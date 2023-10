Thorsten Frei attackiert Faeser: „Kabinett umbilden“

Mehr zum Thema

AfD-Politiker Baumann: „Der Wind ändert sich in Deutschland“ Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann, sieht einen wachsenden Einfluss seiner Partei. Der Wind ändert sich in Deutschland, der geht von links nach rechts, sagte er am Sonntagabend in der Berliner Runde der ARD. Dies bemerke auch die CDU, die in der Migrationspolitik auf die härtere Linie der AfD einschwenke. Aber der Wähler weiß, die CDU, die Merzens und die Söders, das sind Fähnchen im Wind, und die AfD ist der Wind.

Grünen-Geschäftsführerin kritisiert Ton in Wahlkämpfen Die Politische Geschäftsführerin der Grünen, Emily Büning, hat das Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen verteidigt. Es handle sich nach aktuellem Stand jeweils um das zweitbeste Ergebnis, sagte sie am Sonntagabend in der Berliner Runde der ARD.