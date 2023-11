Thioune: „Isak hätte wahrscheinlich zwei Tage durchgespielt“

Mehr zum Thema

Zufallsfund: Cannabisplantage in Salzkotten entdeckt Zufallsfund der Polizei in Ostwestfalen: Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen in Salzkotten bei Paderborn haben die Beamten einen Schlüssel zu einem leerstehenden Gebäude gefunden, in dem sich eine professionelle Cannabisplantage entdeckt wurde. Der Mann war zuvor von dem Firmengelände geflüchtet.

Schalke bangt um Einsatz von Torjäger Terodde In bisher sechs Auswärtsspielen gab es nur einen Punkt. Das soll sich für den FC Schalke in Nürnberg ändern. Doch ohne Torjäger Simon Terodde würde das Vorhaben schwieriger, Plätze gutzumachen.