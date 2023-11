Thering: Faeser muss Islamisches Zentrum Hamburg verbieten

Nach dem Verbot der Hamas und des propalästinensischen Netzwerks Samidoun in Deutschland hat Hamburgs CDU-Fraktionschef Dennis Thering Bundesinnenministerin Faeser (SPD) erneut aufgefordert, auch das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) zu verbieten. Das am Donnerstag von Faeser verkündete Verbot der beiden Organisationen sei richtig, jedoch hat sie das Islamische Zentrum Hamburgs (IZH) dabei erneut vergessen, sagte er. Auch das IZH als verlängerter Arm des Irans richtet sich gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung und unsere freie und offene Gesellschaft.

Deutschland stehe im Kampf gegen den Terror der Hamas fest an der Seite Israels. Und dazu gehört auch, dass wir keine rechtsfreien Räume in Deutschland dulden, in denen Antisemitismus und Judenhass geduldet und gepredigt werden, sagte Thering. Wer antisemitische und volksverhetzende Aktivitäten in Deutschland unterbinden wolle, müsse konsequent sein. Mit der heutigen Entscheidung hat die Bundesregierung erneut nur halbherzig gehandelt und wieder unnötig Zeit verloren. Das Verbot des IZH muss jetzt schnellstens ohne Wenn und Aber kommen, forderte er.

Eine schnelle Schließung des IZH, das die Blaue Moschee an der Alster betreibt, ist auch Gegenstand eines gemeinsamen Antrags der Fraktionen von SPD, Grünen und CDU sowie der beiden FDP-Abgeordneten in der Bürgerschaft, der am kommenden Mittwoch verabschiedet werden soll. Darin wird der Senat ersucht, sich weiterhin nachdrücklich beim Bundesinnenministerium für die Schließung des Zentrums einzusetzen. Auch Linke und AfD fordern die Schließung.