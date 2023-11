Theater Erfurt mit drei Millionen Verlust: Ausgabensperre

Mehr zum Thema

Stolperstein in Gera mit Hakenkreuz beschmiert Ein Stolperstein zur Erinnerung an den NS-Gegner und katholischen Priester Aloys Scholze ist in Gera mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Zeugen entdeckten am Donnerstag die Schmiererei auf dem 2015 vom Künstler Gunter Demnig gestalteten Gedenkstein nahe der Geraer Pfarrkirche St. Elisabeth, wie das Bistum Dresden-Meißen mitteilte. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Dabei sollten auch noch weitere Stolpersteine in der Stadt überprüft werden, hieß es.

Reinhold Messner trägt sich ins Goldene Buch von Erfurt ein Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner hat sich am Donnerstag in das Goldene Buch der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt eingetragen. Im Beisein von Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) unterzeichnete Messner (79) das Gästebuch der Stadt. In dem Goldenen Buch finden sich die Unterschriften von zahlreichen Sportlern, Künstlerinnen oder anderen Prominenten, die in Erfurt zu Besuch waren.

RTL