Mit Amour* schreibt Kenzo ein Liebesgedicht rund um die asiatische Kultur und lädt ein zu einem Fest gebettet in wundervollen Duftnoten. Reisdampf trifft in der Kopfnote auf weißen Tee und wird durch Heliotrop, Frangipani und einen Kirschblütenregen abgelöst, der in ein Meer aus Vanille plätschert. Amour ist ein wärmendes Frauenparfum, das lange hält.

Er schmust sich wie eine Fleecejacke um den Körper. In weiter Ferne erinnert Kenzos Duft an warmen Milchreis mit Vanillesoße. Duftexperten sehen in ihm einen zeitlosen Klassiker für den Herbst und Winter.