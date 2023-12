"The Last of Us": Diese Neuigkeit begeistert Fans der Serie

Der Doppelstreik in Hollywood, bei dem sowohl Drehbuchautoren als auch Schauspieler die Arbeit monatelang niedergelegt hatten, ist seit einiger Zeit beendet. Damit haben zahlreiche Film- und Serienproduktionen endlich auch wieder Planungssicherheit - darunter die hochgelobte HBO-Serie "The Last of Us". Showrunner Craig Mazin (52) hat laut US-Branchenseite "Variety" nun das konkrete Datum enthüllt, an dem die zweite Staffel der dystopischen Endzeit-Serie in Produktion gehen wird: Demnach fällt am 12. Februar 2024 der langersehnte Startschuss.