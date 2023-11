Teureres Anwohnerparken: Rostock will Parkzonen ausweiten

In Rostock plant die Stadtverwaltung eine schrittweise Ausweitung der Bewohnerparkgebiete, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Vor allem in den innenstadtnahen Vorstädten sei Anwohnerparken angedacht. In der Steintor-Vorstadt seien bis Ende 2024 voraussichtlich zwei neue Bewohnerparkzonen geplant, in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt solle die Umsetzung 2025 erfolgen. Das Hansaviertel, Teile der Südstadt und weitere Teile Warnemündes sollten später hinzukommen. Dabei wird es erfahrungsgemäß auch zur Reduzierung von öffentlichen Parkständen im Straßenraum kommen, kündigte der Sprecher weiter an. Bestehende, teils nicht regelkonforme Parkordnungen würden an aktuelle Richtlinien, etwa die ausreichende Breite von Gehwegen, angepasst.

Auch die Gebührenordnung soll in der größten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns überarbeitet werden. Die Verwaltung prüfe verschiedene Modelle, sagte der Sprecher. Denkbar sei etwa eine Abstufung nach Lage, Fahrzeugtyp oder Anzahl der Autos je Haushalt. Er verwies darauf, dass die auf 30,70 Euro gedeckelte Bewohnerparkgebühr die Kosten für die Reinigung, Instandsetzung und Verwaltung der Plätze nicht gedeckt habe. Derzeit würden in Rostock 5583 Bewohnerparkausweise genutzt.